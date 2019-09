Telenet mengt zich in slag om Brusselse tak Voo

Ondanks het mislopen van het Luikse Voo, blijft Telenet geïnteresseerd in de Brusselse tak Brutélé. De slag om Voo is daarmee nog niet gestreden.

Telenet mengt zich nadrukkelijk in de slag om Voo en Brutélé. Telenet was geïnteresseerd in het Luikse Voo met wie Brutélé commercieel samenwerkt maar kreeg niet de kans ervoor te gaan. Het dossier Voo landde daardoor enkele maanden geleden al bij het Amerikaanse investeringsfonds Providence dat een onbekende prijs biedt voor Voo.

Providence stipuleert wel als voorwaarde dat het ook de Brusselse tak van Voo, zeg maar Brutélé, wil binnenhalen. Brutélé is in handen van een aantal Brusselse en Henegouwse gemeenten. Het is ongeveer één derde van de omvang van Voo en haalde vorig jaar een omzet van 127 miljoen euro.

Telenet blijft echter geïnteresseerd in Brutélé. Het deed vorig jaar in april al een aantrekkelijk bod op Brutélé. ‘We hopen nog altijd dat Brutélé ons contacteert om onze interesse in concreto te bespreken’, zegt Isabelle Geeraerts.

Telenet is vandaag al actief in twee derde van Brussel en zegt de nodige expertise te hebben om heel Brussel zowel voor de residentiële markt als de zakelijke mark te bedienen voor vast en mobiel internet, mobiele en vaste telefonie en televisie.