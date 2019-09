Italiaanse voetbalanalist wil na racistische uitspraak Lukaku ontmoeten en excuses aanbieden

Luciano Passirani, de Italiaanse voetbalanalist die afgelopen weekend Romelu Lukaku beledigde met een racistische uitspraak, kruipt door het stof. ‘Ik ben geen racist. Mijn partner is zwart en ik heb twee zwarte kleindochters’, verdedigt Passirani zich.

De Italiaanse analist Luciano Passirani ging live op televisie bij TopCalcio24 dit weekend compleet de mist in. ‘Als tegenstander val je in een duel met Lukaku op de grond. De enige manier om hem tegen te houden, is door tien bananen naar hem te werpen die hij kan opeten’, zei hij live op televisie. De grote baas van zender Telelombardia haastte zich om zijn verontschuldigingen aan te bieden en liet prompt weten dat de tachtigjarige Passirani niet meer welkom is in zijn programma’s.

Passirani probeert zich nu in Corriere dello Sport te verdedigen. ‘Ik ben tachtig jaar oud, zit veertig jaar in de voetbalwereld en ben nog nooit geschorst geweest voor mijn gedrag. Maar ik aanvaard de beslissing. Ik heb één van de slechtste dagen van mijn leven achter de rug. Ik heb vannacht niet geslapen, ik heb vandaag niet gegeten. Ik geef toe dat mijn grap ongelukkig was. Ik ben geen racist. Ik hoop Lukaku persoonlijk te kunnen ontmoeten en hem mijn excuses aan te bieden.’

Passirani: ‘Ik wil niet doorgaan voor een racist, er zijn veel gekleurden in mijn familie. Mijn partner, waar ik al zeventien jaar mee samen ben, is zwart en de twee dochters van mijn zoon zijn ook zwart. Ik ben een welopgevoed mens, geen racist. Ik heb in mijn carrière veel gekleurde spelers ontmoet en ik heb nooit met iemand problemen gehad.’