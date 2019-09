De 37-jarige Amerikaanse vrouw Sarah Thomas die borstkanker overwon, is erin geslaagd vier keer na elkaar het Kanaal over te zwemmen tussen Cap Gris-Nez aan de Noord-Franse kust en Dover aan de Britse zuidkust. Ze deed er 54 uur over. Het is de eerste keer dat iemand vier keer op rij het traject tussen de Franse en Britse kust overzwemt.

Sarah Thomas kwam dinsdag in Dover aan en werd er op een luid applaus onthaald door de mensen die op haar stonden te wachten. ‘Ik voel me een beetje ziek’, zei ze op een video die op Facebook werd gepost.

Ze had zaterdag via sociale media laten weten dat ze dit deed ‘voor alle overlevenden’. Zijzelf werd een jaar geleden genezen verklaard van borstkanker. Aan de BBC liet ze weten dat ze het meest last had gehad van het zoute water dat haar keelpijn bezorgde. Ze werd ook in het gezicht gebeten door een kwal.

De lange-afstandszwemmer Lewis Pugh noemde op Twitter de prestatie van Sarah Thomas ‘buitengewoon, indrukwekkend en bovenmenselijk’.