Mogelijk acties bij Ryanair in België op 27 september

Uit solidariteit met de geplande stakingen van Ryanair-werknemers in Spanje en Portugal op 27 september, zullen ook in België gebaseerde werknemers die dag mogelijk actievoeren. Welke vormt die acties zullen aannemen, is nog niet bekend.

Ryanair kondigde eind juli aan 900 banen te willen schrappen en een reeks basissen te willen sluiten in Europa. Sindsdien laait de sociale onrust bij de Ierse budgetvlieger weer op. Zo staakten eind augustus Britse piloten, al had die actie weinig gevolgen voor het vliegverkeer. Zij zullen de komende dagen nog zeven keer staken, onder meer op 27 september.

Ook op 27 september willen piloten in Spanje (als onderdeel van vijf actiedagen) en stewardessen en stewards in Portugal het werk neerleggen. Vanuit België wil men zijn solidariteit betuigen via een Europese actiedag. ‘In het zuiden van Europa wil het bedrijf 1.200 werknemers aan de deur zetten zonder ernstig overleg’, klinkt het. ‘De actiedag is hard nodig om de collega’s in Zuid-Europa te steunen.’ Volgens de lokale vakbonden zijn in Spanje de basissen op de Canarische eilanden en in Gerona in gevaar, in Portugal zou de hub in Faro sluiten.

Overleg in de komende dagen

Volgens Hans Elsen, vakbondsman voor ACV Pulse, is de grootste groep van de in België gebaseerde Ryanair-werknemers van Portugese afkomst. Daarom is er hier dus ook wel wat animo om actie te voeren op 27 september. Over de precieze vorm van de actie mogen de werknemers zich de komende dagen uitspreken.

Ook in België is overigens niet alles koek en ei tussen directie en vakbonden. Er werden eerder wel cao’s gesloten voor piloten en cabinepersoneel, maar Elsen wijst erop dat ‘Ryanair ook in België met vele facetten van de arbeidswetgeving niet in orde is’.