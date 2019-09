Fraudejagers fiscus zoeken nieuwe topman

Frank Philipsen, de baas van Bijzondere Belastinginspectie, gaat op 1 november met pensioen. De procedure om een opvolger aan te duiden, loopt.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) , de dienst bij Financiën die de grote fraude opspoort, wordt al veertien jaar geleid door Frank Philipsen. Voorheen was Philipsen kabinetschef van staatssecretaris voor Financiën Hervé Jamar (MR).

Het mandaat van Philipsen werd samen met dat van Hans D’Hondt, de topman van de FOD Financiën, in 2017 door de regering nog verlengd. Terwijl dat mandaat van D’Hondt nog loopt tot 2023, stopt Philipsen in principe op 1 november van dit jaar om met pensioen te gaan. De procedure om een opvolger aan te duiden loopt. Selor heeft al een shortlist van kandidaten gemaakt die nu nog op gesprek moeten bij de directie van de FOD Financiën. Het is die directie die dan een kandidaat moet voorstellen aan de regering.

Het zal nog maar de vraag zijn of de BBI op 1 november een nieuwe topman heeft. De regering kan immers in lopende zaken de benoeming niet doen. Daarom wordt nu al nagedacht om het mandaat van Philipsen nog even te verlengen tot een nieuwe regering in het zadel zit. Een andere optie is om iemand de leiding van de BBI tijdelijk te laten waarnemen. Dat zou dan wel iemand moeten zijn die niet voorkomt op de shortlist.