Beslissing over vrijlating van Michel Lelièvre is uitgesteld

De strafuitvoeringsrechtbank in Itter heeft dinsdag nog geen beslissing genomen over de vervroegde vrijlating van Michel Lelièvre, kompaan van Marc Dutroux. Dat zal gebeuren op 30 september, zegt zijn advocate Benjamine Bovy. Lelièvre wil vrijkomen onder elektronisch toezicht.

Michel Lelièvre zit in Itter een gevangenisstraf uit van 25 jaar voor zijn aandeel in de affaire-Dutroux. Lelièvre wil vrijkomen met een enkelband, maar ook een vrijlating onder voorwaarden behoort tot de mogelijkheden.

Medeplichtige van Dutroux

Het hof van assisen van Aarlen veroordeelde Lelièvre in 2004 tot 25 jaar cel als medeplichtige van Marc Dutroux. Het hof achtte Lelièvre onder meer schuldig aan de ontvoeringen van Sabine Dardenne, Laetitia Delhez en An Marchal, en de opsluiting en foltering van Sabine, Laetitia, An en Eefje Lambrecks.

In 2018 vroeg Lelièvre al zijn vrijlating onder elektronisch toezicht, maar de strafuitvoeringsrechtbank wees dat verzoek toen af. Lelièvre kon geen vaste verblijfplaats voorleggen, een voorwaarde voor een enkelband. Volgens zijn verdediging heeft hij nu een betere kans, omdat hij nu wel een plaats heeft gevonden om te verblijven. Lelièvre zit in de cel sinds 1996 en heeft binnen twee jaar dus zijn straf uitgezeten. Hij kreeg begin 2018 al penitentiair verlof toegekend als voorbereiding op zijn vrijlating.

Matrin en Dutroux

Michelle Martin, de ex van Dutroux, werd in 2012 al vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden. Martin was veroordeeld tot 30 jaar cel. Dutroux, die naast een levenslange celstraf veroordeeld werd tot 10 jaar terbeschikkingstelling van de regering, diende datzelfde jaar een verzoek in voor voorwaardelijke vrijlating. Maar zijn kansen om vrij te komen, worden in het algemeen als vrijwel onbestaand ingeschat.

Nabestaanden van de slachtoffers reageerden al ontstemd over het vrijlatingsverzoek van Lelièvre. Zo hekelde Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, in Het Belang van Limburg dat Lelièvre hem nog steeds geen antwoord wil geven op de vragen waar hij mee worstelt.