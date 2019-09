Sean Spicer, de oud-woordvoerder van president Trump, maakte maandag zijn debuut in het entertainmentprogramma 'Dancing with the stars'. Spicer reageerde er ook op de commotie die ontstond door zijn deelname. Bekijk zijn salsa op een nummer van de Spice Girls in de video hierboven.

Spicer probeert het al een tijdje te maken in de entertainmentsector en komt graag in de aandacht sinds zijn aftreden als woordvoerder in 2017. Tijdens de Emmy awards een paar jaar geleden deed hij ook al een verrassingsoptreden.