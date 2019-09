Buizingen: 'Voor bestuurder stond licht op groen toen hij erdoor reed’

Op het proces over de treinramp in Buizingen vragen de advocaten van de treinbestuurder om de strafvordering tegen hun cliënt onontvankelijk te verklaren. Het technisch onderzoek dat zijn schuld zou bewijzen, is volgens hen niet correct verlopen. ‘Er blijven heel veel vragen open.’

Heeft treinbestuurder Robin V. B. op 15 februari 2010 tussen Buizingen en Halle een rood sein genegeerd en daardoor de botsing veroorzaakt met een IC-trein - waarbij 19 mensen om het leven kwamen? Dat is dé vraag op het proces in het Brusselse Justitiepaleis. Na de advocaten van Infrabel volgde vanmorgen het pleidooi van de advocaten van treinbestuurder V.B. ‘Onze client lijdt enorm’, zeiden zij. ‘Al tien jaar vecht hij om zijn versie gehoord te laten worden.’

‘Onze client is nooit van mening veranderd’, vervolgden de advocaten. ‘Voor hem stond het licht op groen toen hij erdoor reed. Daarom ging hij drie dagen na het ongeluk helemaal alleen, zonder advocaat, naar zijn verhoor. Hij zag niet welke fout hij begaan zou kunnen hebben.’

Twijfels bij expertenrapport

Vervolgens vroegen de advocaten de rechtbank om het rapport van vijf experten, dat opgemaakt werd in de nasleep van de treinramp, opzij te schuiven. Dat rapport, dat in februari werd voorgesteld, liet weinig twijfel bestaan: de kans is heel groot dat het sein op rood stond en Robin V.B. had dus niet mogen doorrijden. ‘Tijdens onze testen heeft het sein nooit gefaald’, zeiden vier deskundigen. ‘Nooit is het licht plots van rood naar groen overgeschakeld zonder gele tussenfase, zoals de bestuurder beweert.’

Maar de verdediging van de treinbestuurder had in februari al grote vragen bij dat rapport. Met beelden uit het RTBF-journaal - waarop in de verte nog de verwrongen karkassen van de treinramp te zien zijn, maar het licht desondanks op groen staat - zaaiden ze twijfel bij de conclusies van de experten. Blijkbaar kon het signaal wel degelijk falen, was hun boodschap.

‘Open vragen’

Daarop verderbouwend vroegen ze vanmorgen om de strafvordering tegen hun cliënt onontvankelijk te verklaren. ‘Er blijven heel veel open vragen, waar de experten geen antwoord op kunnen geven’, zeiden ze. 'De hypothese die onze cliënt naar voor schuift, is niet naar behoren onderzocht. Volgens hem heeft een dubbel defect ervoor gezorgd dat het rode seinlicht op groen sprong. De experts hebben minstens één simulatie uitgevoerd waarbij een dergelijk dubbeldefect mogelijk bleek. Ze geven ook toe dat er waarschijnlijk nog andere manieren zijn waarop dat zich kan voordoen, maar die zijn niet onderzocht.'

‘Maar het is natuurlijk eenvoudiger om te zeggen: er is iemand door een rood licht gereden, dan om de veiligheid in vraag te stellen van een organisatie die iedere dag vele duizenden mensen over het spoor vervoert’, besloten de advocaten.

Tot donderdag

Of hun verdediging succes zal hebben, is twijfelachtig. Het parket-generaal vorderde maandag een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel en een geldboete voor Robin V.B. ‘Het aantal elementen dat erop wijst dat hij een fout heeft begaan, is overweldigend’, klonk het.

Het proces duurt wellicht nog tot donderdag. Dan wordt ook beslist wanneer het vonnis valt.