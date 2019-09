Granaataanslagen Antwerpen: één man aangehouden

In het onderzoek naar een ontplofte granaat in maart in Antwerpen heeft de onderzoeksrechter vandaag een man aangehouden.

In de nacht van 18 op 19 maart 2019 ontplofte er een granaat onder een Mini die geparkeerd stond in de Biekorfstraat. Naast de Mini raakten nog zeven andere voertuigen en twee woningen beschadigd.

Via doorgedreven onderzoek kwam een 22-jarige man uit Antwerpen in beeld, aldus het Antwerps parket. Hij is vanochtend van zijn vrijheid beroofd en voor de onderzoeksrechter geleid. Na verhoor heeft de onderzoeksrechter beslist om de twintiger aan te houden. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

Het onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) wordt verdergezet.

De aanslag in de Biekorfstraat in maart vond net één nacht na een gelijkaardige aanslag in De Pretstraat plaats. Er waren duidelijke aanwijzingen dat die incidenten kaderden in een oorlogje binnen het drugsmilieu.