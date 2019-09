Seingevers staan in Lembeek en niet in Lembeke: koers afgelast

Wie maandagnaar aloude traditie op koers had gerekend als afsluiter van de Speculoosfeesten in het Oost-Vlaamse Lembeke, was eraan voor de moeite. 'Geen seingevers, geen koers', besliste de politie. Blijkbaar hadden enkele seingevers zich van locatie vergist en stonden ze in Lembeek. In Vlaams-Brabant.

'Ik ben er het hart van in', zegt organisator Tineke De Meulemeester. 'Wij organiseren al jaren wedstrijden voor renners van de amateurbond WAOD, en krijgen van hen ook seingevers. Maar gisteren daagden er slechts twee op. Blijkbaar zijn er vijf onderweg in panne gevallen, en stonden er ook een aantal mensen in Lembeek (een deelgemeente van Halle, net geen honderd kilometer verder in de provincie Vlaams-Brabant, nvdr). Bij gebrek aan seingevers heeft de politie dan beslist om de vier geplande wedstrijden niet te laten doorgaan. We zijn diep ontgoocheld.'

André Steyaert, verantwoordelijke bij de WAOD, beaamt het verhaal van De Meulemeester. 'Eigenlijk moeten organisatoren zelf voor seingevers zorgen, maar het is historisch zo gegroeid dat ik de organisatie help om seingevers te rekruteren, via een club uit Brakel. Maar toen ik gisteren in Lembeke aankwam, had ik al snel in de gaten dat er iets niet klopte. Ik nam meteen contact op met de verantwoordelijke,die bevestigde dat er iets was misgelopen. Eigenlijk ben ik door hen bij de neus genomen.'

'Wat de waarheid ook is, wij zitten hier met de gebakken peren', aldus De Meulemeester, die in totaal ruim 250 deelnemers onverrichter zake naar huis moest sturen. 'Of we de komende jaren nog een koers inrichten? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Voorlopig hebben we er even onze buik van vol.'

Misschien moeten ze in Lembeke goede raad vragen aan hun collega’s in het Kempense Lille, waar ze wel vaker verwarde bezoekers de weg naar hun Franse naamgenoten moeten wijzen. In het verleden moesten ze daar al fans van voetbalclub Liverpool, Britse toeristen op zoek naar de “bekende” kerstmarkt en Oost-Europese truckers 160 kilometer westelijker sturen.