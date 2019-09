Melikan Kucam mag voorhechtenis bij zijn ouders uitzitten

De raadkamer in Antwerpen heeft beslist om Melikan Kucam onder elektronisch toezicht te plaatsen. De Mechelse N-VA’er, die al acht maanden in de gevangenis zit op verdenking van gesjoemel met humanitaire visa, mag zijn voorhechtenis met een enkelband bij zijn ouders gaan uitzitten. Het parket kan nog in beroep gaan tegen die beslissing.