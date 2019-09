Riccardo Tisco stelde maandag alweer zijn derde collectie voor Burberry voor tijdens de modeweek in Londen. De Italiaanse ontwerper slaagde er ook nu in om het dna van het oer-Britse modehuis te combineren met de glamour die hem tot favoriet van de Kardashians katapulteerde. Zo werd de trenchcoat, zonder twijfel Burberry’s meest verkochte item, onder andere versierd met kristallen of kreeg het een sleep aangemeten. Tisci kon Agyness Deyn overtuigen tot een terugkeer op de catwalk, en dat was niet de enige verrassing onder de modellen: Kendall Jenner verscheen zowaar met een blonde coupe.