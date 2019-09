De opbrengst van de nationale sms-actie om baby Pia te redden, gaat integraal naar het gezin van het meisje.

Al meer dan 300.000 mensen stuurden een sms om baby Pia te redden. Maar op Twitter maken mensen zich zorgen dat een deel van die opbrengst naar de operatoren gaat. Maar Telenet en Proximus rekenen volgens TeamPia geen kosten aan. ‘Bedankt, Proximus en Telenet, om de kosten te laten vallen’, klinkt het op Facebook.

Proximus en Telenet laten weten dat ze voor goede doelen nooit kosten aanrekenen. Omdat de actie volgens Telenet niet volgens de juiste procedure werd opgestart, werd daar aanvankelijk wel een kost aangerekend. ‘Maar nu duidelijk is dat het om een goed doel gaat zullen we, zoals steeds, die kost laten vallen’, zegt Isabelle Geeraerts van Telenet aan Het Laatste Nieuws. ‘Dat geldt ook voor alle sms’en die eerder al verstuurd werden.’

Pia Boehnke uit Wilrijk werd geboren met spinale musculaire atrofie, een genetische aandoening waardoor ze nauwelijks kan bewegen. Baby’s met die ziekte hebben een ­levensverwachting van maximaal twee jaar. In de VS bestaat er een behandeling voor de aandoening, weliswaar voor een enorm bedrag: 2,1 miljoen dollar, omgerekend 1,9 miljoen euro. De familie van Pia hoopt dat bedrag via benefietacties in te zamelen.

De Block: ‘Farmabedrijf kan medicijn gratis aanbieden’

De overheid kan weinig doen aan het exorbitante bedrag voor het medicijn, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). ‘Het geneesmiddel is enkel in de VS erkend. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft de vraag tot erkenning voor het medicijn nog maar net ontvangen. Daarna moet farmagigant Novartis de onderhandelingen met elk land afzonderlijk opstarten over de terugbetalingen.'