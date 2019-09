Klimaatactivisten nemen modeweek in het vizier

Extinction Rebellion, de organisatie van Britse klimaatactivisten, liet zich niet onopgemerkt tijdens de Londense modeweek.

Demonstranten die genodigden voor een modedefilé de weg versperren, doen dat doorgaans om het gebruik van bont of exotisch leder aan de kaak te stellen. De betogers die zondag waren opgedaagd op de Londense plek waar Victoria Beckham haar nieuwste collectie zou voorstellen, protesteerden echter niet voor dierenwelzijn, maar omdat ze het klimaat willen beschermen.

Extinction Rebellion, de organisatie van Britse klimaatactivisten, wil dat er dringend meer aandacht komt voor de zware impact van de textielindustrie op onze planeet.

De activisten hadden deze zomer al de British Fashion Council aangeschreven met de vraag om de halfjaarlijkse modeweek te annuleren, en het vrijgekomen geld te gebruiken om samen met de modeontwerpers oplossingen te zoeken. Nadat die vraag werd genegeerd, had de organisatie aangekondigd dat ze alles zou doen wat in haar macht lag om de modeweek te saboteren.

Nog voor het eerste model de catwalk op liep, organiseerden enkele demonstranten voor een van de defilé­locaties een ‘die-in’, hun versie van een sit-in, waarbij ze voor dood speelden in een plas nepbloed, terwijl anderen de ingang versperden.

‘De stappen richting meer duurzaamheid die men tot dusver heeft genomen in de modewereld zijn niet in verhouding met de crisis die we ervaren’, zei woordvoerster Sara Arnold aan The Guardian. Arnold voltooide zelf een modestudie, maar uit bezorgdheid met het milieu nam ze de beslissing om geen nieuwe kleding te produceren. In plaats daarvan richtte ze een bedrijfje op dat kleding verhuurt. ‘Dit gaat niet om het voortbestaan van de mode-industrie, maar om het voortbestaan van onze planeet.’

De grootste actie van de klimaatactivisten moet vanavond nog volgen. Dan plannen de demonstranten een begrafenisoptocht, om de Londense modeweek ten grave te dragen en slachtoffers van de klimaatcrisis te herdenken.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News