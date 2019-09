Tiener (14) overleden na aanrijding in Evergem

Een tiener van veertien jaar is dinsdagochtend in het Oost-Vlaamse Evergem omgekomen na een aanrijding door een auto. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat een verkeersdeskundige heeft aangesteld om het ongeval te onderzoeken. De jongen was te voet en wellicht op weg naar school.

Het ongeval gebeurde rond 7 uur aan de Noordlaan (N458) ter hoogte van het kruispunt met de Toekomststraat in deelgemeente Kluizen. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar volgens de eerste gegevens werd de jongen aangereden door een personenwagen toen hij de straat wou oversteken.

De weg werd volledig afgesloten tussen Ertvelde en Kluizen.

Ongevallen

Uit onderzoek van Vias blijkt dat tussen 2014 en 2018 35.000 kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar betrokken waren bij een letselongeval. Bijna de helft daarvan, meer dan 15.000 slachtoffers, was op weg van of naar school.

Gemiddeld raken elke schooldag 17 kinderen of jongeren betrokken in een verkeersongeval op weg naar of van school. Het risico op een ongeval stijgt naarmate de week vordert. Zo zijn er 61 procent meer slachtoffers op vrijdagavond dan op maandagochtend. Volgens Vias hebben vermoeidheid en vreugde omdat de schoolweek om is daarmee te maken.

Opvallend is dat de meeste ongevallen niet in de onmiddellijke omgeving van de schoolpoort gebeuren. 'Daar ligt vaak het probleem niet', zegt Stef Willems van Vias. 'Vanaf ongeveer 300 meter rond de school, als iedereen op gang is, doen zich de meeste onveilige situaties voor.'