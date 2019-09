Verpleegkundigen bewandelen atypisch carrièrepad

Dat je als verpleegkundige niet een hele carrière in hetzelfde harnas hoeft blijven te zitten, is nog te weinig geweten. Met de achtergrond en werkervaring zijn ook totaal andere, atypische functies mogelijk, terwijl toch nog altijd die passie voor het zorgen voor de medemens er ingebakken zit. Dat bewijzen ook deze medewerkers bij ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen).

Bruno De Geest (43), ICT manager applicaties

Bruno De Geest studeerde in 1998 af als verpleegkundige en werkte ruim tien jaar bij de spoeddienst. Zijn interesse in ICT dreef hem die richting uit. Na een eerste jobervaring als IT-consultant bij een bedrijf in de health care sector kwam hij bij ZNA terecht, waar hij nu het team aanstuurt dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en het beheer van alle applicaties, waaronder de invoer van het elektronisch patiëntendossier.

“Het ICT-verhaal is een complex verhaal, waarbij de opgedane kennis in een complexe omgeving die een ziekenhuis toch ook is, goed van pas komt. De combinatie van een doorgedreven businesskennis met gezonde interesse biedt daarom zeker ook in die richting perspectieven. Ik doe deze job sinds 2,5 jaar met veel plezier en ben ten slotte ook nu nog steeds bezig met datzelfde doel: werken aan kwaliteitsvolle zorg.”

Bianca Plak (36), implementatiebegeleider

Sinds juni is Bianca Plak aan een nieuwe uitdaging begonnen. Als implementatiebegeleider ondersteunt ze onder meer de kritische diensten van ZNA Stuivenberg in de voorbereiding voor de verhuis naar het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix.

“Ik heb 9,5 jaar als verpleegkundige op de intensieve zorgen in ZNA Stuivenberg gewerkt. In de loop van de jaren kon ik ervaren dat er ook heel veel functies zijn waar je ondersteuning kan geven zodat de patiënt goede zorg krijgt. Dat je je op die manier kan verbreden, wekte mijn interesse. Ik ben blij dat ik in deze functie ben gestapt. Ik help de diensten om hun werking te optimaliseren in aanloop van de verhuis. Op deze manier kan ik mijn blik verruimen.”

