Lukt het deze keer wel in Israël?

De stembureaus in Israël zijn opnieuw geopend voor de parlementsverkiezingen. Dat is de tweede keer dit jaar. Na de vorige verkiezingen in april slaagden premier Benjamin Netanyahu en opperbevelhebber Benny Gantz er niet in een coalitie te vormen binnen de maximumtermijn.

De stembureaus gingen open om 7 uur lokale tijd (6 uur Belgische tijd) en sluiten om 22 uur (21 uur Belgische tijd). Het is de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat er twee keer in enkele maanden verkiezingen zijn. De strijd gaat tussen twee grote kandidaten: huidig premier Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu (69), de langst zetelende premier van het land en uitdager Benny Gantz (60), voormalig stafchef van het leger en leider van de ‘Blauw en Wit-coalitie’.

De Likoed-partij van Netanyahu was bij de vorige verkiezingen de grootste partij, maar haalde niet genoeg zetels binnen voor een meerderheid in de Knesset (61 zetels). Likoed veroverde op 9 april 35 van de 120 zetels.

De onderhandelingen met de potentiële partners verliepen echter bijzonder moeilijk. Struikelsteen voor een nieuwe rechtse coalitie onder leiding van Netanyahu was een wet over de verplichte legerdienst voor ultraorthodoxe joden. Voormalig defensieminister Avigdor Lieberman, van het nationalistische Yisrael Beitenu, en ultraorthodoxe partijen raakten het daarover niet eens. Lieberman wou dat ook jonge ultraorthodoxe mannen hun bijdrage leveren aan het Israëlische leger.

Uiteindelijk ontbond het parlement zichzelf met 74 tegen 45 stemmen. Zo vermeed Netanyahu dat president Reuven Rivlin een formatieopdracht gaf aan een politieke tegenstander. Er werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Campagne

Om stemmen te winnen voerde Netanyahu een harde campagne tegen de Palestijnen. Hij beloofde de annexatie van de Jordaan-vallei, die volgens internationaal recht deel uitmaakt van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Bovendien wil Bibi ook de joodse nederzettingen op de Westoever – die onder zijn premierschap nog sneller zijn uitgebreid dan ooit tevoren – eenzijdig aan Israël toevoegen.

Netanyahu hoopt op die manier de stem van Joodse kolonisten binnen te halen, die vaak op radicaal-rechtse partijen stemmen. Hij mikt erop dat die partijen na de verkiezingen opnieuw met zijn Likoed-partij een coalitie zullen vormen.

Corruptie

Mogelijke kink in de kabel: op 2 oktober begint een hoorzitting over drie zware aanklachten tegen Netanyahu wegens corruptie. De Israëlische openbaar aanklager neemt ze ernstig. Van die hoorzitting hangt af of er een echte rechtszaak komt, waarin Netanyahu – premier of niet – jaren celstraf en boetes riskeert.