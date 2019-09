Greta Thunberg ontvangt prestigieuze prijs van Amnesty International

De jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en de jongerenbeweging ‘Fridays for Future’ hebben maandag de prijs ‘Ambassadeurs van het Geweten’ van Amnesty International ontvangen.

Dejaarlijkse Ambassador of Conscience Award is de meest prestigieuze onderscheiding van de mensenrechtenorganisatie. Onder meer de Zuid-Afrikaanse nobelprijswinnaar Nelson Mandela, de Pakistaanse vrouwenrechtenactiviste Malala Yousafzai en de Chinese artiest Ai Weiwei mochten hem al ontvangen.

Thunberg nam de prijs maandag in Washington in ontvangst. Ze wees erop dat de prijs toekomt aan de miljoenen jongeren die sinds vorig jaar deelnemen aan de wekelijkse scholierenstakingen. Amnesty prees ‘het unieke leiderschap en de moed van de jongeren’.

Globale klimaatstaking

Voor de jonge klimaatactivisten blijft het een uitdaging hun boodschap wereldwijd uit te dragen. In dat kader vindt nu vrijdag een globale ‘klimaatstaking’ plaats. Daarmee willen de organisatoren niet meer enkel studenten bereiken, maar vakbonden, bedrijven en werknemers mobiliseren. Doel is miljoenen mensen uit hun kantoren en huizen de straat op te krijgen om een einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen te eisen. Op de website van de Global Climate Strike staat te lezen: ‘Ons huis staat in brand - laat ons ernaar handelen. We vragen klimaatrechtvaardigheid voor iedereen.’

In maar liefst 120 landen zouden stakingen plaatsvinden. De wereldwijde mobilisatie komt er niet toevallig komende vrijdag. Maandag start in New York immers de Climate Action Summit 2019 (Top rond Klimaatactie) klimaattop van de Verenigde Naties. De top zal volgens de VN leiden tot de broodnodige verandering op het vlak van klimaatbeleid en zorgen voor acties die iedereen ten goede komen.