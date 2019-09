Openbaar aanklager vraagt inzage in Trumps belastingaangiftes

De dagvaarding kadert in een strafonderzoek naar de betaling van zwijggeld.

De openbaar aanklager in Manhattan heeft Mazars, het boekhoudkantoor van president Donald Trump, gedagvaard om inzage te krijgen in zijn persoonlijke en zakelijke belastingaangiftes van de afgelopen acht jaar. Dat berichten verschillende Amerikaanse media maandag, na een bericht van The New York Times.

De dagvaarding kadert in een strafonderzoek naar de rol van de Amerikaanse president en zijn familie in de betaling van zwijggeld tijdens Trumps verkiezingscampagne. Onder meer pornoactrice Stormy Daniels zou geld hebben ontvangen om te zwijgen over haar affaire met de president. Trumps advocaat en ‘fixer’, Michael Cohen, pleitte vorig jaar nog schuldig aan de betaling van 130.000 dollar aan Daniels. Het gerecht onderzoekt nu of dit zwijggeld werd geboekt als een fiscaal aftrekbare uitgave.

Mazars USA, dat Trumps aangifteformulieren voorbereid, liet optekenen dat het ‘volledig zou voldoen aan haar wettelijke verplichtingen’.

Aanslepende controverse

Transparantie over de belastingaangiftes van de Amerikaanse president vormt een van de langst aanslepende controverses in zijn politieke carrière. Trump beloofde tijdens de verkiezingscampagne van 2016 om zijn belastingaangiftes openbaar te maken. Sinds hij in het Witte Huis zetelt, weigert hij echter steevast. Een unicum voor een Amerikaanse president in bijna 40 jaar.

Nu wordt er dus een nieuwe poging ondernomen, door de openbaar aanklager in Manhattan. Ook de Democraten vragen al jaren dat Trump zijn belastingformulieren zou vrijgeven. Ze dienden daartoe een dagvaarding in, maar die wordt door de president aangevochten voor een federale rechtbank. Om tijd te winnen tot de volgende presidentsverkiezingen, zeggen critici.

Steven Rosenthal, een fiscaal jurist aan het Urban-Brookings Tax Policy Center in Washington, vertelde eerder dit jaar aan het nieuwsagentschap Reuters: ‘Ik verwacht dat Trump elke kans om tegen te werken, zal aangrijpen. Uitstel is een overwinning voor hem.’