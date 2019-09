Zulte Waregem niet akkoord met speeldag schorsing voor Pletinckx

Zulte Waregem zal dinsdagmiddag met verdediger Ewoud Pletinckx voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verschijnen. Essevee kan zich niet vinden in het schikkingsvoorstel van het Bondsparket, bevestigt de club maandagavond.

Het Bondsparket vorderde maandag een speeldag schorsing en 1.000 euro boete tegen Ewoud Pletinckx. De verdediger van Zulte Waregem werd zaterdag rechtstreeks uitgesloten in de uitwedstrijd in Eupen op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League. Op slag van rust gleed Pletinckx als laatste verdediger de Eupense aanvaller Bautista onderuit. De jonge verdediger van Essevee kreeg eerst geel en een strafschop tegen, maar na de tussenkomst van de VAR wiste Boucaut de penalty uit en duwde hij Pletinckx de rode kaart onder de neus.

Pletinckx riskeert er zo niet bij te zijn in de thuiswedstrijd tegen AA Gent komende zondag. Essevee gaat niet akkoord met de minnelijke schikking en hoopt via de Geschillencommissie op een lichtere sanctie.