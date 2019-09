Hoe fair is flexibel? Voorbij de jubelstatistieken van maaltijdbezorger Deliveroo

Voor velen is het een gedroomde studentenjob. Maar volgens critici is het een vorm van roofbouw op de welvaartstaat. Maaltijdbezorger Deliveroo verdeelt de geesten.

Volgens de statistieken van Deliveroo zijn de studenten die maaltijden bezorgen heel tevreden over hun job. Ze kiezen zelf hun werktijden, fietsen de hele stad door en verdienen best oké. Maar er zijn ook andere koeriers. 55-plussers, bijvoorbeeld. Voor wie het bezorgen van een maaltijd vaak geen bijbaan is, maar een inkomen waarvan ze afhankelijk zijn. Journalist Kasper Goethals wierp een blik op de achterkant van de kluseconomie.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Kasper Goethals | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Anna Korterink, Lise Bonduelle | Audioproductie Pieter Schrevens, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.