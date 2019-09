Emma Meesseman en Kim Mestdagh versus Las Vegas Aces in halve finale

Emma Meesseman en Kim Mestdagh nemen het met Washington Mystics in de halve finale van de WNBA- play-offs tegen Las Vegas Aces op. In deze best of five genieten de Mystics van het belangrijke thuisvoordeel. Washington opent dinsdag in eigen midden en speelt ook de tweede en eventueel vijfde wedstrijd thuis.

De tweede halve finale gaat tussen Los Angeles Sparks en Connecticut Sun. Meesseman, Mestdagh en co. beëindigden de reguliere fase van de WNBA op de eerste stek en zijn de grote titelfavoriet. Vorig seizoen verloor Washington de finale van de play-offs. Emma Meesseman was er toen niet bij. Zij verkoos om, met Kim Mestdagh, het succesvol WK met de Belgian Cats in Tenerife af te werken. In haar zesde seizoen in de WNBA staat de West-Vlaamse tevens weer op scherp en tekende ze in de reguliere fase voor een schitterend gemiddelde van 13 punten, 4 rebounds en 3 assists. Kim Mestdagh werkt haar eerste seizoen in de WNBA af. De “sniper” dropte regelmatig een driepunter! “We genieten van het thuisvoordeel en dat is enorm belangrijk in de halve finale en eventueel finale. Met de steun van onze fans gaan we op zoek naar die voor de club eerste WNBA-titel,” aldus Emma Meesseman.