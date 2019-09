McLaren-rijder Carlos Sainz legt aan ‘crash.net’ het belang uit van DRS in de huidige F1 en hij hoopt dat het op een dag overbodig zal worden.

Volgens Carlos Sainz zouden er zonder het Drag Reduction System (DRS), dat ervoor zorgt dat er een opening in de achtervleugel ontstaat, bijna geen inhaalacties te zien geweest zijn in 2019.

Nochtans werd er gehoopt dat het door een aantal aerodynamische ingrepen makkelijker zou worden voor de bolides om elkaar te volgen.

Volgens Carlos Sainz hebben die bewuste ingrepen slechts een gering effect en wordt het vooral aftellen naar 2021, wanneer de regels van de Formule 1 helemaal op de schop gaan.

“Op dit moment zijn we afhankelijk van DRS,” aldus Sainz. “Maar hopelijk zal het in de toekomst niet meer noodzakelijk zijn.”

McLaren en Sainz doen het op dit moment niet onaardig, de Spanjaard bezet op dit moment de zevende plaats in de tussenstand om het kampioenschap.

Zeker met de prestaties van McLaren van de voorbije jaren in het achterhoofd mag dat een succes genoemd worden. Het is al van 2012 geleden dat ze in Woking nog eens een overwinning mochten vieren en het laatste podium dateert ook al van 2014.

De Spanjaard betwijfelt dat de nieuwe regels in 2021 het hele startveld helemaal op zijn kop zal zetten maar een budgetplafond kan wel belangrijk zijn voor een team als McLaren. Het zou de kloof met de topteams op zijn minst kunnen verkleinen.

“Er zullen dingen veranderen maar het algemene beeld van de Formule 1 zal hetzelfde blijven,” gaat Sainz verder.

Hij vindt de veranderingen die de Formule 1 wil doorvoeren positief maar hij zou de nieuwe regels op aerodynamisch en financieel vlak liever vandaag dan morgen ingevoegd zien.

“De F1 en eigenaar Liberty Media zijn er van overtuigd dat het zal werken en op dit moment kunnen we niets anders doen dan dat geloven. Ik denk dat ze hun huiswerk goed gedaan hebben, we moeten het proberen en zien hoe het uitdraait. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat het de goede kant uitgaat.”

Op de vraag in welke mate het de dingen zal veranderen moet de Spanjaard het antwoord schuldig blijven.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: