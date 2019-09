Luxemburg vernedert Johnson die wegblijft van persconferentie

‘Johnson humiliated by Luxembourg prime minister Bettel’ zo titelt de Britse krant The Guardian vanavond. Johnson had verstek gegeven voor een gezamenlijke persconferentie met zijn collega Bettel, allicht wegens luidruchtige anti-brexitbetogers.

De Britse premier Boris Johnson heeft een persconferentie met de Luxemburgse premier Xavier Bettel op het laatste moment geannuleerd. De twee zouden na hun ontmoeting maandagmiddag de pers gezamenlijk toespreken, maar Bettel verscheen uiteindelijk alleen voor de microfoons. Volgens Britse media zat luid anti-brexitprotest vlak voor de ambtswoning van de Luxemburgse premier daar voor iets tussen.

Volgens de BBC had Johnson zelfs gevraagd de persconferentie daarom naar binnen te verplaatsen, maar heeft de Luxemburg dat verzoek geweigerd.

Bettel hield dan maar alleen een persconferentie waarbij hij zeer nadrukkelijk wees naar de lege plek naast hem, de plek waar Boris Johnson had moeten staan.

Foto: AP

Bettel was tijdens die persconferentie allesbehalve mals voor zijn Britse collega. Volgens de Luxemburgse premier legde Johnson opnieuw geen enkel concreet plan op tafel voor een alternatief voor de zogenaamde backstop - een noodoplossing die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland vermijdt door het hele Verenigd Koninkrijk tijdelijk in een douane-unie met de EU te houden.

‘De EU heeft echte voorstellen nodig, de klok tikt’, zei Bettel. Het Verenigd Koninkrijk heeft de problemen volledig aan zichzelf te danken, benadrukte de Luxemburgse premier. ‘Het Verenigd Koninkrijk kan de Europese Unie niet de schuld geven omdat het zelf niet weet hoe het uit een situatie moet geraken die het zelf gecreëerd heeft.’ Hij beschuldigde de Britse politici die in 2016 campagne voerden voor de Brexit van leugens, en noemde de hele situatie ‘een nachtmerrie’.

De Britse premier Boris Johnson was vandaag in Luxemburg voor gesprekken met achtereenvolgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en premier Xavier Bettel. (Meer daarover leest u hier.)

Johnson gaf nadien wel een kort interview aan Sky News. Daarin zegt hij dat er ‘net genoeg tijd is’ voor een akkoord met de EU. ‘Er wordt de laatste weken erg hard gewerkt, maar we zijn nu in een stadium beland waarin we dat werk echt moeten versnellen. Dat is wat vandaag is overeengekomen met Jean-Claude Juncker’, aldus Johnson. ‘Ik moet dit voorzichtig aanpakken, maar er is een goede kans op een akkoord, ik kan de vorm ervan zien en iedereen ziet min of meer in wat er kan gebeuren. Maar er moet beweging in komen, en de backstop moet eruit. Als we dat gedaan kunnen krijgen, doen we weer mee.’