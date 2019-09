Opperrechter Kavanaugh opnieuw onder vuur

De Amerikaanse opperrechter Brett Kavanaugh is, na zijn omstreden benoeming vorig jaar, opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Dat meldde The New York Times dit weekend. President Donald Trump neemt het op voor de opperrechter.

De Amerikaanse krant publiceerde dit weekend een artikel naar aanleiding van een boek dat binnenkort verschijnt over de omstreden Amerikaanse opperrechter Brett Kavanaugh. In dat werk staat een nieuwe verklaring van een getuige over een incident waarbij de Amerikaanse rechter betrokken zou zijn geweest.

Kavanaugh zou in zijn studiejaren zijn geslachtsdeel in de hand van een toenmalige studiegenoot van Yale hebben gedrukt. Het voorval zou zijn gerapporteerd aan de FBI en verschillende Senatoren, maar nooit zijn onderzocht. Volgens de journalisten van The New York Times zouden zeker zeven mensen al jarenlang van het incident weten.

‘Leugens’

Verschillende Democratische presidentskandidaten zoals Kamala Harris, Elizabeth Warren en Julian Cástro, riepen op de opperrechter af te zetten naar aanleiding van de nieuwe verklaring.

De Amerikaanse president Donald Trump nam het op Twitter op voor Kavanaugh en adviseerde hem aangifte te doen wegens smaad. Hij heeft het over ‘leugens’ en ‘valse beschuldigingen’. Kavanaugh ontkent de nieuwe beschuldigingen, aldus een woordvoerder van het Hooggerechtshof.

Krappe benoeming

De rechter kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat hij in de jaren tachtig een aantal keren vrouwen zou hebben betast. Hij zou ook zijn geslacht in het gezicht van vrouwen hebben geduwd. Hij werd voor zijn aanstelling als opperrechter door drie vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Kavanaugh ontkende dit steevast.

Kavanaugh legde in oktober 2018 de eed af voor het Hooggerechtshof in Washington. Zijn benoeming werd goedgekeurd met 50 stemmen tegen 48 – Republikeinen tegen Democraten, met in beide partijen één afwijkende stem. De krapste benoeming sinds 1881.

Zijn omstreden benoeming was een enorme zege voor de Republikeinen. Al sinds Ronald Reagan in de jaren tachtig timmert het rechts-conservatieve kamp aan overwicht in het Supreme Court. Dat is uiterst belangrijk, omdat het Amerikaanse recht minder dan het onze op wetten steunt, en veel meer op de dwingende arresten van dat hoogste gerechtshof.

De benoeming bekroonde enerzijds Trumps oorlogszuchtige stijl, maar toonde anderzijds dat de legitimiteit van het Amerikaanse systeem in duigen ligt. De tweedracht in de ‘Verenigde’ Staten bereikte door Kavanaugh een recordhoogte. William Bennet, conservatief opiniemaker, zei daarover: ‘Sinds de burgeroorlog zijn we niet meer zó verdeeld geweest, en dat met een verontrustende twijfel over de legitimiteit van het Supreme Court.’