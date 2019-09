Tankbeurt wordt beetje duurder na droneaanval

De prijs die u bij het tanken betaalt voor benzine of diesel, zal allicht donderdag of vrijdag omhooggaan, voorspelt Johan Mattart, de directeur van Brafco, de federatie van brandstoffenhandelaars in België.

De internationale olieprijzen zijn maandagochtend scherp omhooggeschoten, als reactie op de droneaanval van afgelopen weekeinde op twee belangrijke productiesites van de Saudische olie-industrie.

Toch denkt Mattart dat de prijsstijging in de tankstations (voorlopig) beperkt zal blijven. ‘De prijs aan de pomp is afhankelijk van heel wat factoren. Van de slotkoersen op de internationale markten, maar ook van de prijs van de dollar. Bovendien wordt de stijging uitgevlakt door de manier waarop de maximumprijzen voor de consumenten worden berekend. Dat is een gevolg van de programmawet uit 2016. Zoals het er nu naar uitziet, zal de impact niet spectaculair zijn.’

Voor stookolie zou de prijs woensdag al kunnen stijgen. Wie die aanpassing wil voor zijn, bestelt best morgen, dinsdag, want dan gaat de stookolieprijs eerst nog even omlaag, tot 0,6901 euro per liter. Dat is nog op basis van lagere olieprijzen van eind vorige week.