Duitser moet Salzburg - Racing Genk in goede banen leiden

De Duitser Felix Zwayer is door de Europese Voetbalfederatie UEFA aangeduid als scheidsrechter voor het duel tussen het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en Racing Genk, dinsdagavond (21u) op de openingsspeeldag in groep E van de Champions League.

De 38-jarige Zwayer, international sinds 2012, heeft wel wat ervaring met Belgische ploegen. In de zomer van 2013 was hij de scheidsrechter in de wedstrijd Zulte Waregem - PSV Eindhoven in de derde voorronde van de Champions League, begin 2015 zag hij Anderlecht in de zestiende finales van de Europa League niet verder geraken dan een scoreloos gelijkspel tegen Dinamo Moskou. In de groepsfase van de Champions League was hij in 2015 de ref in het treffen tussen Valencia en AA Gent.

Meer dan tien jaar geleden haalde Zwayer, die toen nog op lager niveau actief was, voor het eerst de actualiteit omdat hij door toenmalig scheidsrechter Robert Hoyzer genoemd werd in een omkopingsschandaal in het Duitse voetbal.

Felice Mazzu krijgt in de competitie de motor van de landskampioen maar moeilijk in gang en na de 2-1 nederlaag van vrijdag in Charleroi zijn de Limburgers toch met de nodige kopzorgen naar Oostenrijk afgezakt, waar in de plaatselijke Red Bull Arena met Salzburg het team wacht dat het Oostenrijks voetbal al jaren domineert, wat geïllustreerd wordt door zes titels op rij. Ook Europees waren er wel wat uitschieters, met onder meer een halve finale in de Europa League in 2018. Daarin bleken ze vorig seizoen in de zestiende finales nog te sterk voor Club Brugge.

Met ook nog Liverpool en Napoli als tegenstanders in de groep zal het voor Genk vooral in de duels tegen Salzburg moeten gebeuren. Voor de Genkies is het na 2002-2003 (vierde in een groep met Real Madrid, AS Roma en AEK Athene) en 2011-2012 (vierde in een groep met Chelsea, Valencia en Bayer Leverkusen) nog maar de derde keer dat ze in de groepsfase aantreden en daarin zijn ze nog steeds op zoek naar hun eerste zege.

Ook Club Brugge opent woensdagavond (18u55) in het Jan Breydelstadion zijn groepsfase in de Champions League tegen de op papier zwakste tegenstander in de poule. In het ongetwijfeld beladen duel tegen de Turkse kampioen Galatasaray is de Sloveen Slavko Vincic de scheidsrechter. In 2015 floot hij Anderlecht-Qarabag in de Europa League.

Paris Saint-Germain en Real Madrid zijn de overige tegenstanders in groep A.