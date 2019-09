Zet een cendrier en een allumeur klaar: Belga Sport volgt Raymond Goethals

Wie geen zin heeft in actuaprogramma’s, kan vanavond kijken naar de recente filmklassieker Dunkerque of de Belga Sport aflevering over Raymond Goethals.

TERZAKE

Vanavond gaat het actuaprogramma dieper in op de situatie in Saudi-Arabië na de droneaanval op olie-installaties dit weekend. Terzake belt naar Amerikacorrespondent Björn Soenens om te polsen naar de geopolitieke gevolgen en de eventuele vergeldingsacties die president Trump aankondigde. Daarnaast is er ook aandacht voor de aankomst van de Congolese president Félix Tshisekedi in ons land. Ex-VRT-collega Peter Verlinden geeft duiding bij zijn bezoek.

DE AFSPRAAK

Ook in De Afspraak is er aandacht voor de Congolese president. Nadia Nsayi, politicoloog en gespecialiseerd in Congo, geeft uitleg in de studio. Vervolgens zijn ook gewezen CD&V-premier Yves Leterme en HLN-journalist Jan Segers te gast. Ze hebben het niet alleen over de algemene politieke situatie, maar ook over de toekomst van de CD&V. Na een turbulent weekend voor de christendemocraten schetsen ze de problemen en denken ze na over oplossingen.

Tenslotte is ook Peter De Caluwe te gast. De Caluwe, directeur-intendant van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel, vertelt over het belang van de opera en legt uit welke toekomst hij ziet voor opera in Vlaanderen.

DUNKERQUE

La Une 20.25-22.15 uur

Christopher Nolan weigerde voor zijn prachtige oorlogsfilm met digitale effecten te morsen. Daardoor zie je in de skyline van het Duinkerke van 1940 gebouwen uit de jaren 60 staan en steken tijdens Operatie Dynamo drie Britse plezierbootjes het Kanaal over in plaats van enkele honderden. De eerste die daarover komt zeuren, krijgt de dvd van De collega’s 2.0 cadeau.

MATROESJKA’S 2

Q2 21.10-23.05 uur

Het tweede seizoen van de eerste Vlaamse misdaadreeks met punch is elf jaar oud. De wallen onder de ogen van Peter Van den Begin reikten toen nog niet tot aan zijn mondhoeken, wat hem niet belette een geloofwaardige schoft neer te zetten, tot hij in de derde aflevering zelf het loodje legde (de schoft, niet Van den Begin).

BELGA SPORT

Canvas 21.20-22.15 uur

Zet een cendrier en een allumeur klaar, want deze aflevering van Belga Sport volgt tuveneir Raymond Goethals naar Marseille, dat met hem aan het roer in 1993 de Champions League won.