Ufo boven Gent was Ierse onderzoeksballon

Het mysterie van de ufo-meldingen boven het Gentse zaterdag is opgehelderd. Het blijk te gaan om een weerballon van een Ierse student, meldt het ufo-meldpunt maandag.

Het ufo-meldpunt kreeg zaterdag vanuit heel Vlaanderen, de meeste van in het Gentse, 34 meldingen binnen over een ‘exploderende bol’ hoog aan de hemel. Aanvankelijk werd gedacht aan een weerballon, maar de Belgische noch de Nederlandse weerdiensten hadden daar op dat moment een weerballon in de lucht. Maar het blijkt nu dus toch om een onderzoeksballon te gaan, zij het van een Ierse student.

‘Een Ierse correspondent liet ons in de loop van deze namiddag weten dat er donderdag door een student van de University College Cork een onderzoeksballon met verschillende instrumenten werd opgelaten. De lancering van de ballon gebeurde vanaf de Met Éireann’s Valentia Observatory, dat samenwerkt met de Ierse meteorologische dienst’, zegt Frederick Delaere van het ufo-meldpunt.

De gps van het toestel verloor zaterdag contact boven Gent, waarschijnlijk op het moment dat de ballon explodeerde. En dat is dus wat daar werd waargenomen.