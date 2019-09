Iran neemt opnieuw tanker in beslag nabij Straat van Hormoes

Teheran heeft maandag opnieuw een schip in beslag genomen dat het ervan verdenkt olie te smokkelen. De elfkoppige bemanning, van wie de nationaliteit niet bekend is, werd gearresteerd. Dat gebeurde in een vaarroute nabij de Straat van Hormoes. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie op zijn website gemeld.

Een bootpatrouille van de Iraanse Revolutionaire Garde onderschepte het schip. Dat had 250.000 liter olie aan boord, zo meldt de tv-zender, die zich beroept op een woordvoerder van de Garde. 'Het schip werd tegengehouden nabij het Groot Tunb-eiland in de Perzische golf. De bemanning is overgedragen aan de autoriteiten van de zuidelijke provincie Hormozgan', meldt het Iraanse persagentschap ISNA.

Het schip was onderweg van Bandar Lengeh naar de Verenigde Arabische Emiraten, zo zei de Iraanse woordvoerder Ali Ozmayi. Het gaat om de tweede inbeslagname deze maand. Op 7 september werd een andere tanker in beslag genomen in de Straat van Hormoes. De twaalf bemanningsleden, Fillipino’s, werden toen gearresteerd.

Deze nieuwe inbeslagname volgt na een weekend van hoogoplopende spanningen na de aanval op olie-installaties in Saudi Arabië. De Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran, hebben de aanval op twee olie-installaties van de Saoedische oliemaatschappij Aramco opgeëist. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zit Iran achter de aanval. Teheran verwerpt die beschuldigingen.

Smokkel naar Syrië

Iran, dat dankzij torenhoge subsidies een van de laagste benzineprijzen ter wereld kent, heeft de strijd tegen de smokkel van Iraanse benzine naar de buurlanden de afgelopen periode opgedreven.

In juli nam Iran ook een Britse tanker in beslag in de Straat van Hormoes, officieel omwille van 'maritieme overtredingen'. Twee weken daarvoor hadden de Britten een Iraanse tanker tegengehouden nabij Gibraltar. Die tanker zou geprobeerd hebben olie naar Syrië te smokkelen, wat in strijd is met Europese sancties.