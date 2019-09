Bondscoach Verbrugghe na WK-selectie: “Strategische keuze voor Yves Lampaert”

Rik Verbrugghe heeft maandag zijn laatste drie namen bekendgemaakt voor het WK in Yorkshire. Tim Declercq, Tim Wellens en Yves Lampaert werden geselecteerd. “Ik heb getwijfeld tussen Lampaert, Vanmarcke en Stuyven voor dat ene plekje, maar het is een strategische keuze geworden en dan was Yves de meest logische keuze”, reageerde de Belgische T1.

Verbrugghe wist dat hem geen gemakkelijke opdracht wachtte. België mag met acht naar het WK in Yorkshire. “Terwijl ik eigenlijk met gemak twee ploegen had kunnen vullen”, reageerde hij. “Maar dat kan nu eenmaal niet en dan weet je dat je een moeilijke taak wacht en dat je jongens moet ontgoochelen. Ik heb de betrokkenen gisteravond nog gebeld na de wedstrijd in Montréal en hen tekst en uitleg verschaft, maar ik begrijp wel dat een paar renners ontgoocheld zullen zijn. In elk ander land waren ze wel geselecteerd geweest, dat is een luxesituatie voor mij, om zoveel kandidaten te hebben, maar jammer voor diegenen die er dan net naast vallen.”

Over Tim Declercq

Over Tim Declercq zal weinig discussie bestaan. “Tim heeft een enorm sterke Vuelta achter de rug, speelde een rol in elk van de vijf overwinningen van Deceuninck-Quick Step en ik hoop dat hij gewoon de lijn verder trekt van in de Vuelta op het WK. Ik trek slechts met één echte helper naar het WK, hij zal de handen vol hebben, maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij zijn rol uitstekend zal vertolken.”

Over Tim Wellens

Dan is er voorts Tim Wellens. “Tim reed een heel goede BinckBank Tour en zijn ritzege in Houffalize was sterk. In Québec en Montréal heeft hij dan nog eens laten zien dat hij echt top is. Ik kon niet naast hem kijken, hij verdient gewoon die selectie en hij kan op het WK een rol spelen die van groot belang is, zonder dat ik nu al in mijn kaarten laat kijken. Laat ons bovendien niet vergeten dat Tim ook sterk is in slecht weer of dan toch blijkbaar net altijd dat tikkeltje meer kan en in Yorkshire kan het slecht weer zijn, dat hebben we bij de parcoursverkenning en al vaak in de Ronde van Yorkshire gezien.”

Over Yves Lampaert

Tot slot is er nog Yves Lampaert. “Yves koerste niet zo veel de voorbije weken, maar hij heeft zijn selectie afgedwongen op het EK (waar hij tweede werd na Viviani, red) en ook in de Ronde van Duitsland liet hij zien dat hij in orde was. Ik heb een renner zoals Yves nodig om de koers op een bepaald moment open te breken, al ga ik nu wel niet meteen mijn ganse tactiek uit de doeken doen. Het is een rol die hij een gans jaar uitstekend vertolkt bij Deceuninck-Quick Step en dat wordt z’n taak in deze selectie. Hij is dat gewoon en dat was toch wel doorslaggevend in mijn keuze.”

Over de twijfels

“Ja, ik heb getwijfeld voor die laatste plaats: tussen Yves, Sep en Jasper, dat geef ik toe, maar nogmaals: Lampaert zal een functie krijgen in het team die de andere jongens in hun ploegen niet vertolken. Dat Jasper ontgoocheld is? Dat kan ik begrijpen en puur op basis van resultaten moest Jasper zeker mee, maar ik heb een strategische keuze gemaakt, Lampaert is die rol een gans jaar gewoon van bij Quick Step, de anderen niet in hun team, maar nogmaals ik begrijp hun ontgoocheling.”

