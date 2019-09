Anthony Vanden Borre terug op Anderlecht: eerste stap richting comeback

Eén dag na de 1-2 nederlaag tegen Antwerp en de 5 op 21 dook er een opvallende figuur op bij Anderlecht. Anthony Vanden Borre (30) was vanmorgen op de club en sprak er met manager Michael Verschueren.

Die heeft altijd gezegd dat de gerenommeerde ex-speler welkom was bij Anderlecht en dat hij eventueel kon meetrainen met de beloften. De eerste stappen daarvoor zijn nu gezet en dat doet de supporters dromen. Vanden Borre is nog altijd een enorme publiekslieveling en een kind van het huis.

Een echt contract lijkt nog niet voor meteen, want Vanden Borre zit al maanden zonder ploeg. Hij legde wel een basisconditie in zijn eigen trainingcomplex in Qatar, maar de laatste profclub waar hij meetrainde was Cercle Brugge in 2018.