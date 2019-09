Naomi Campbell maakt statement in choquerende jurk

Het Britse topmodel Naomi Campbell heeft tijdens de Londense modeweek een controversiële jurk aangetrokken. Het gaat om een witte creatie met een rode vlek, die doet vermoeden dat ze een schotwonde heeft.

Met 'Fashion for relief' organiseerde Naomi Campbell ook zelf een catwalkshow tijdens de Londense modeweek. Maar de jurk die ze droeg voor de afterparty was misschien wel het opvallendste ontwerp van de avond. Campbell koos voor een witte lederen jurk met een rode vlek ter hoogte van haar linkerheupbeen. Een ontwerp van Mowalola, een jonge Nigeriaanse ontwerpster.

Die had ze niet toevallig gekozen. Campbell verwees met haar look naar de actualiteit en het Amerikaanse wapengeweld dat er tegenwoordig een belangrijke rol in speelt. Het topmodel sprak zich eerder al uit over het wapengeweld in de Verenigde Staten en beschreef de wapenstatistieken als ‘verbazingwekkend’. 'Onze gemeenschappen en kinderen verdienen het om in veilige omgevingen te leven, waarin ze niet worden bedreigd door geweld dat perfect te voorkomen is.'