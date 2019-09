Bussen rijden gratis in Brugge door actie De Lijn

Reizigers in Brugge kunnen vandaag de bus nemen zonder te betalen. De vakbonden organiseren de betaalstaking omdat er volgens hen een structureel personeelstekort is en omdat er materiaalproblemen zijn.

De bonden klagen aan dat er te weinig voertuigen kunnen rijden, omdat de bussen niet snel genoeg hersteld worden. Daardoor worden ritten vaak afgeschaft. ‘Daar zijn reizigers de dupe van. Zij blijven letterlijk en figuurlijk in de kou staan’, zegt Alain Haegeman van de christelijke vakbond ACV. ‘Daarom willen we vandaag de reiziger sparen en een betaalstaking voeren, waarbij alle bussen blijven rijden.’

Reizigers krijgen maandag ook een pamflet met uitleg. ‘Wij blijven als chauffeurs alles in het werk stellen om u toch van dienst te zijn en nemen u vandaag gratis mee op onze bus’, staat er op het pamflet. ‘Het probleem sleept al ruime tijd aan. We hopen dat er met deze actie iets verandert’, aldus Haegeman.

‘We weten dat er in Brugge onvrede is omdat er een probleem is met de voorraad aan wisselstukken waardoor bussen niet snel genoeg hersteld worden’, zegt woordvoerster van De Lijn, Sonja Loos. Woensdag volgt een onderhoud tussen de vakbonden en de directie.