Europese Commissie onderzoekt fiscale gunst aan 39 multinationals

De Europese Commissie gaat onderzoeken of de zogenoemde excess profit rulings die 39 Belgische mulitnationals genoten geen illegale staatssteun vormt.

Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager probeert al jaren via de omweg van illegale staatssteun de fiscale gunstregimes voor multinationals in verschillende landen aan te pakken. In ons land viel haar oog op de zogenoemde excess profit rulings of overwinstbelasting. Het fiscale gunstregime werd in 2004 door de regering-Verhofstadt ingevoerd om grote bedrijven naar ons land te lokken. Het bood de kans om met de fiscus afspraken te maken om op een deel van hun winst – de zogenoemde overwinst – geen belastingen te betalen. Zo’n 55 multinationals maakten gebruik van het systeem.

De Europese Commissie oordeelde in 2015 dat het regime op zich een systeem van illegale staatssteun vormde. Maar de Belgische staat ging tegen die beslissing in beroep en kreeg in februari van dit jaar gelijk van het Europees Hof in Luxemburg. Dat oordeelde dat het systeem op zich geen illegale staatssteun vormt omdat multinationals niet automatisch van het systeem konden gebruikmaken. Het Hof sprak zich echter niet uit over de vraag of elk van die individuele rulings illegale staatssteun betekent of niet.

Na die uitspraak had de Commissie de keuze. In beroep gaan tegen die uitspraak of het dossier van elk bedrijf individueel onderzoeken op illegale staatssteun. De Commissie kiest dus die tweede weg en opent een onderzoek naar 39 bedrijven waaronder BASF Antwerpen, Atlas Copco, Soudal, Ontex, Puratos en Kinepolis Group.