De Waalse regering overweegt om een speciaal commissaris naar de intercommunale Nethys te sturen. Reden is de geheime verkoop vlak voor de verkiezingen van Voo, het Waalse Telenet, aan het investeringsfonds Providence.

De verkoop is nog voorwaardelijk maar alvast de analisten van Bank Degroof Petercam denken dat de deal wellicht afgerond zal worden. De Luikse intercommunale Nethys, waar Stéphane Moreau de sterke man is, heeft een belang van 50 procent plus één aandeel aan Providence verkocht. Dat gebeurde twee dagen voor de federale verkiezingen. Dat nieuws lekte pas afgelopen weekend uit in de krant 'Le Soir'.

Het gaat om een ingrijpende deal die een belangrijke impact kan hebben op de Belgische telecommarkt. Bank Degroof Petercam wijst erop dat Providence ervaring heeft met uitdager te spelen in verschillende landen. In Duitsland deed Providence dat met Kabel Deutschland, in Spanje met MasMovil.

Opvallend is dat Bank Degroof Petercam er vorige week ook al op wees dat het verwachtte dat Voo in handen ging vallen van het investeringsfonds. Niet alleen Providence zou geboden hebben maar ook Orange. Alleen was dat laatste bod te laag. De voorwaardelijke verkoop is ook een lelijke streep door de rekening van Telenet dat zelf herhaaldelijk aangaf dat het Voo wilde kopen. Op een bepaald ogenblik plakte Telenet er zelfs een prijs op: 1,3 miljard euro.

Politieke opschudding

De voorwaardelijke verkoop is omstreden omdat de raden van bestuur van Nethys en moederbedrijf Enodia (het vroegere Publifin en Tecteo) niet ingelicht waren. Afgelopen weekend kwamen ze wel bijeen nadat het nieuws was uitgelekt.

Of de transactie definitief wordt, hangt af van minstens twee zaken. Voo moet tot een akkoord komen met de Brusselse tak Voo Brutélé en diens aandeelhouders voor eind oktober. En de raden van bestuur van Enodia en Nethys moeten ermee instemmen.

De verkoop ligt politiek gevoelig. Temeer omdat duidelijk werd dat de deal uit de koker komt van de Luikse PS en dat andere afdelingen van de PS niet op de hoogte waren. Politieke partijen als CDH en PVDA/PTB zouden overigens niet in de raad van bestuur vertegenwoordigd zijn en wisten van niets.

In Wallonië gaan stemmen op om een speciaal commissaris naar Nethys te sturen, maar Pierre-Yves Dermagne (PS), de Waalse minister van de Lokale Besturen, vindt dit voorbarig. Hij wil in een eerste fase tekst en uitleg van Enodia en Nethys. Nethys verkocht niet alleen Voo maar ook het filiaal Win werd vlak voor de verkiezingen verkocht. Daar is de koper een vennootschap van de Luikse ondernemer François Fornieri, ook bekend als sterke man van het farmabedrijf Mithra, waarvan Marc Coucke aandeelhouder is.