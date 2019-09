Openbaar Ministerie eist celstraf en zware boetes voor treinramp Buizingen

Op het proces over de treinramp in Buizingen, die op 15 februari 2010 het leven kostte aan negentien mensen, heeft het parket-generaal een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel en een geldboete gevorderd voor de treinbestuurder van de P-trein die bij het ongeval betrokken was. Het OM eist ook zware boetes voor de NMBS en Infrabel.

Voor de NMBS, die enkele jaren voordien al veroordeeld was voor de treinramp in Pécrot, eist het Openbaar Ministerie een effectieve geldboete van 700.000 euro, voor Infrabel een geldboete van 650.000 euro.

Volgens substituut-procureur-generaal Catherine Ramaekers staat het vast dat de treinbestuurder van de P-trein voorbij een rood stoplicht was gereden. ‘De man betwist dat, maar de gerechtelijk experts sluiten technische defecten of sabotage uit’, zei de magistrate. ‘Alle geregistreerde gegevens tonen aan dat het betrokken licht op rood stond. Dat het onderzoek van de gerechtsexperts niet tegensprekelijk zou verlopen zijn of hij niet de kans zou gekregen hebben daarvoor verhoord te worden en zijn visie te geven, klopt ook absoluut niet.’

Ook de NMBS is in de fout gegaan, aldus het Openbaar Ministerie, door aan de kop van de trein een locomotief te plaatsen die niet was uitgerust met de modernste veiligheidssystemen, terwijl de tweede wagon ook een locomotief was, die wel met die moderne veiligheidssystemen was uitgerust. Infrabel had dan weer een ander veiligheidssysteem niet mogen weghalen, want dat zou verhinderd hebben dat de P-trein in het laatste station kon vertrekken als het spoor niet vrij was, en had een spoorwissel moeten uitvoeren.

Het OM tilde zwaar aan het feit dat de NMBS na de treinramp in Pécrot een geldboete met uitstel had opgelegd gekregen en toen verplicht was geworden de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van haar passagiers te verzekeren. ‘De treinramp in Buizingen heeft duidelijk gemaakt dat de NMBS die verplichting niet is nagekomen’, zei substituut-procureur-generaal Catherine Ramaekers.

'Twijfel zaaien'

De verdediging legde maandag een verslag neer van een eigen expert. Het gaat om een emeritus-professor aan de ULB die de conclusies van de gerechtsexperts tegenspreekt dat de bestuurder een rood stoplicht zou hebben genegeerd. Volgens de expert van de verdediging staat het echter niet vast dat het licht wel op rood stond. ‘Maar onze verdediging is niet alleen op dat verslag gestoeld’, zegt meester Dimitri de Béco. ‘Het is wel een bijkomend, belangrijk element.’

Op de burgerlijke partijen maakt het verslag voorlopig weinig indruk. ‘Het is duidelijk de bedoeling van de verdediging om over dit punt twijfel te zaaien’, zegt meester Jan Buelens. ‘Vraag is of dat zal lukken. In ieder geval is onze vordering voornamelijk gericht tegen Infrabel en de NMBS, die voor dit ongeval een minstens even grote, zo niet grotere verantwoordelijkheid dragen.’

Verontschuldigingen voor slachtoffers

Ramaekers heeft ook haar verontschuldigingen aangeboden aan de slachtoffers van de ramp omdat het onderzoek zo lang heeft aangesleept.

De magistrate startte haar requisitoir met het opnoemen van alle dodelijke slachtoffers die bij de treinramp gevallen waren en zei dat haar gedachten naar die mensen uitgingen. ‘Helaas heeft zich voor de overlevenden bij de pijn van de ramp een tweede pijn gevoegd, die van de tijd die voorbijging’, zei substituut-procureur-generaal Ramaekers. ‘Het heeft heel lang geduurd voor het tot een proces kwam en ik begrijp dat de slachtoffers zich daardoor niet gehoord, genegeerd en zelfs geminacht gevoeld hebben. Ik kan hen verzekeren dat zulks niet het geval was, dat we ons best gedaan hebben om hen op te vangen, en ik vind het spijtig dat dit zo gelopen is. Maar ik heb begrip voor hun gevoelens en ik bied mijn excuses aan voor de pijn die dit bij hen heeft veroorzaakt.’

Negentien slachtoffers

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlak bij het station van Buizingen. De P-trein van Leuven naar ’s Gravenbrakel botste om 8.28 uur bijna frontaal tegen de IC-trein van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen, onder wie de treinbestuurder van de IC-trein. Zeker 310 andere mensen raakten gewond.