Ook Tim Wellens, Yves Lampaert en Tim Declercq in selectie voor WK wielrennen

Bondscoach Rik Verbrugghe heeft de laatste drie namen voor de Belgische selectie op het WK wielrennen bekendgemaakt. Ook Tim Wellens, Yves Lampaert en Tim Declercq mogen hun koffers pakken voor het wereldkampioenschap in het Engelse Yorkshire, dat op zondag 29 september wordt gereden.

Vijf renners waren al sinds vorige week zeker van een plaats in de selectie: Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Remco Evenepoel, Dylan Teuns en Oliver Naesen. Tim Wellens en Yves Lampaert zijn nog twee extra kopmannen, Tim Declercq is de enige pure knecht in de selectie.

Opvallend: Deceuninck-Quick Step is dit jaar de hofleverancier met vier renners. Van het Belgische Lotto-Soudal mag enkel Tim Wellens mee. Tiesj Benoot, Sep Vanmarcke, Jasper Stuyven en Laurens De Vreese vielen in laatste instantie af.

De volledige selectie: Greg Van Avermaet (CCC), Philippe Gilbert, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Dylan Teuns (Bahrain-Merida) en Oliver Naesen (AG2R).