Gehypet designcollectief Vetements neemt afscheid van zijn meester

Demna Gvasalia verlaat Vetements, het ontwerperscollectief dat hij vijf jaar geleden lanceerde en de modewereld op zijn kop zette. ‘Mijn missie zit erop.’

Demna Gvasalia, een Georgiër die afstudeerde aan de Antwerpse Modeacademie, schudde vijf jaar geleden de modewereld wakker met Vetements door zowel de kleding als het hele systeem in vraag te stellen. De onconventionele esthetiek van het modelabel (ook medeverantwoordelijk voor de boom van streetwear) sloeg aan bij het publiek, ondanks het hoge prijskaartje. Rihanna, Kanye West en Céline Dion zijn slechts enkele van de celebrities die werden gespot in de ontwerpen.

De hype leverde hem ook de post van creatief directeur bij Balenciaga op, maar dat dubbele petje zet de 38-jarige Gvasalia nu af: hij kondigde maandag zijn vertrek bij Vetements aan.

‘Ik heb Vetements gelanceerd omdat ik verveeld was met de toenmalige mode en tegen alle verwachtingen in is het gelukt om iets te veranderen. Ik heb het gevoel dat mijn missie hier is voltooid’, aldus Gvasalia in een mededeling die werd verspreid via modewebsite Women’s Wear Daily.

Zijn broer Guram, medeoprichter en ceo, blijft wel aan boord. ‘Vetements is altijd een collectief van creatieve geesten geweest. We zullen ook in de toekomst grenzen blijven verleggen, daarbij de ontwerpcodes en waarden van het merk respecterend, en zo creativiteit en oprecht talent blijven steunen’, vult hij aan.

Demna Gvasalia zal zich ook niet louter focussen op zijn rol bij Balenciaga, maar broedt al op nieuwe projecten, klinkt het nog.