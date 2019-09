Vierarmentunnel afgesloten omwille van technisch defect

De Vierarmentunnel op de Buitenring (R0) in Tervuren is momenteel afgesloten omwille van een technisch defect aan de elektrische installaties.

Hierdoor komen er geen beelden van de camerabewaking door en dient de tunnel om veiligheidsredenen tijdelijk afgesloten te worden. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is ter plaatse om de oorzaak van het probleem te onderzoeken en ‘stelt alles in het werk om de tunnel zo snel mogelijk opnieuw te kunnen openstellen’, aldus een mededeling. Tot die tijd moet het verkeer in beide richtingen omrijden via het bovengrondse kruispunt.