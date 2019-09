‘Vermiste’ koelkasten en diepvriezers veroorzaken grote milieuschade

Meer dan 200.000 koelkasten en diepvriezers zijn vorig jaar ‘verdwenen’, omdat ze niet bij een erkende verwerker werden teruggebracht. Dat meldt Recupel, verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten en lampen.

De Belgen kochten in 2018 686.459 koelkasten en diepvriezers. Van de afgedankte toestellen kwamen er 425.612 bij Recupel of partners terecht voor een correcte recyclage. Vijf procent kreeg een tweede leven in de kringloopwinkel. Maar er waren ook 226.524 koelkasten en diepvriezers die ‘vermist’ geraakten.

De verkeerde afdanking veroorzaakt grote milieuschade, vergelijkbaar met een CO2-uitstoot van 1.698.930.000 kilometer rijden met een dieselwagen of maar liefst 42.394 toertjes rond de wereld.

Het milieu verliest op die manier twee keer, aldus Recupel. Een koelkast bevat schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen. Bij een foute ontmanteling ontsnappen die schadelijke gassen waardoor ze de ozonlaag afbreken en de aarde opwarmen. Bovendien zitten in een koelkast waardevolle grondstoffen zoals koper, ijzer en aluminium. Recupel kan 98 procent van die materialen via innovatieve recyclagetechnieken recupereren. Als de koelkasten niet in het Recupelcircuit terechtkomen, kan dat hoge recyclageresultaat niet gegarandeerd worden.

Reden voor de ‘vermiste’ koelkasten en diepvriezers is dat er nog altijd een grijs circuit bestaat. Schroothandelaars betalen 15 euro per afgedankt apparaat aan keukenbouwers en elektrohandelaars om de kostbare materialen uit de koelkast te halen. Die materialen verhandelen ze opnieuw. “Schroothandelaars en retailers kiezen vandaag té vaak voor een snelle winst en niet voor het milieu”, aldus ceo Peter Sabbe van Recupel.

Om de retailers te overtuigen samen te werken met Recupel, heeft de vzw het kwaliteitslabel ‘Hier recycleren we goed’ op de markt gebracht. Dat zorgt ervoor dat de consument, bij aankoop van een nieuwe koelkast, weet bij welke handelaars hij zijn oude koelkast met een gerust hart kan achterlaten. Maar ook de consument speelt een belangrijke rol door zijn of haar oude koelkast of diepvriezer binnen te brengen in één van de erkende inzamelpunten van Recupel. Een actueel overzicht van die inzamelpunten is te raadplegen via vermistekoelkasten.be.