Italiaanse analist over Lukaku: ‘Enige manier om hem te stoppen is hem tien bananen te geven’

De racismerel rond Romelu Lukaku leek in Italië net voorbij te zijn, tot een Italiaanse analist dit weekend opnieuw een racistische uitspraak deed over de Rode Duivel.

Romelu Lukaku werd op de tweede speeldag in Cagliari onthaald op apengeluiden, waarna de kritiek op racisme in het Italiaanse voetbal helemaal losbarstte. Na de interlandbreak leek die rel voorbij, en wilde Lukaku zelf maar al te graag het hele incident achter zich laten.

Dat was echter buiten de Italiaanse analist Luciano Passiran op televisie bij TopCalcio24 gerekend, die dit weekend helemaal de mist in ging. ‘Lukaku is één van de beste transfers, ik zie geen enkele speler zoals hem bij de andere ploegen in Italië’, klonk het aanvankelijk lovend.

Passiran: ‘Hij is sterk en is dubbel zo groot als Zapata van Atalanta. Zo’n spelers hebben iets wat anderen niet hebben. Door goals te maken dragen ze het team. Zijn kwaliteiten één-tegen-één zijn geweldig: als tegenstander val je in zo’n duel op de grond, of je moet hem tien bananen om te eten geven.’

Italian pundit Luciano Passirani praises @RomeluLukaku9 saying he’s never seen a player of his quality at neither #Inter, #Milan or #Juventus before ending it with “only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”pic.twitter.com/Nv8t8yF9aA — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) September 15, 2019

Verontschuldigingen

Passirani bood nog in de uitzending zijn verontschuldigingen aan. Ook de grote baas van zender Telelombardia haastte zich om zijn verontschuldigingen aan te bieden: ‘Er verschenen vandaag onwaardige beelden op onze zender die door onze journalist meteen werden veroordeeld. De hoofdpersoon in kwestie realiseerde zich niet eens wat hij zei en verontschuldigde zich onmiddellijk. Desondanks zal hij niet langer worden uitgenodigd voor onze uitzendingen.’

Het kwaad was echter al geschied. Het bewuste fragment gaat intussen de wereld rond en wordt - uiteraard - streng veroordeeld. En zo is Lukaku ongewild toch weer in een racismerel beland.