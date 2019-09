De echtgenote van de man die vrijdag ernstig gewond raakte bij een geval van verkeersagressie op de Grotesteenweg in Berchem zegt dat de dader een racistisch motief had.

Op haar Facebookpagina vertelt Jasmina Akrich hoe hun auto op de Singel klem werd gereden. ‘De man wilde invoegen, terwijl hij er niet meer tussen kon. Even verder vroegen we hem of hij het wat rustiger aan kon doen.’

Volgens haar zou de man allerlei racistische verwijten teruggeroepen hebben. ‘Hij stond te roepen dat wij terug naar ons land moesten gaan waarop ik duidelijk maakte dat we hier zouden blijven en hij er maar mee moest leren leven.’

De man bleef de auto van het koppel de pas afsnijden. ‘We moesten abrupt stoppen. Ik ben drie maanden zwanger, ik voelde de gordel tegen mijn buik duwen. Mijn man werd kwaad en stapte uit.’

Daarop werd de man van Jasmina aangereden. ‘De deur van onze auto werd afgerukt en ik zag mijn man enkele meters wegvliegen.’

De bestuurder vluchtte weg. Later gaf hij zich aan bij de politie. De 24-jarige Tim V. uit Kontich is aangehouden voor poging tot doodslag na verkeersagressie. Racisme is niet behouden als verzwarende omstandigheid, omdat er geen getuigen van zijn. ‘De andere bestuurder geeft in zijn verklaring een andere versie van de feiten’, zegt het parket.