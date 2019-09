Karolina Pliskova (WTA 2) mag zich opmaken voor de WTA-finals. De 27-jarige Tsjechische verzekerde zich van deelname na haar zege van zondag op het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou.

De Australische Ashleigh Barty, nummer 1 van de wereld, stelde eerder al haar deelname velig.

De WTA-finals met de beste acht speelsters van de wereld starten eind oktober in het Chinese Shenzhen. Elise Mertens, die eerder deze maand het dubbelspel op de US Open won, mag aantreden in het dubbeltoernooi.