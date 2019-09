Elise Mertens neemt eerste horde in Japan

Elise Mertens (WTA 24) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 euro).

Mertens klopte in de eerste ronde de Amerikaanse Whitney Osuigwe (WTA 115) in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 3 minuten. In de tweede ronde wacht voor de Limburgse de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 26), in het verleden nummer 1 van de wereld, of Su-Wei Hsieh (WTA 33) uit Taiwan.

De 23-jarige Mertens moest normaal aan de bak tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18), maar die liet verstek gaan met spijsverteringsproblemen. De Belgische, die eerder deze maand het dubbelspel op de US Open won, is onze enige landgenote op de hoofdtabel van het enkelspel in Osaka.

Bonaventure wint in Seoel, Minnen moet koffers pakken

Ysaline Bonaventure (WTA 125) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) op het WTA-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel (hard/250.000 dollar). Voor Greet Minnen (WTA 122) zit het enkeltoernooi erop.

Bonaventure opende met winst tegen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 78) in drie sets: 5-7, 6-2 en 6-4. De wedstrijd nam 2 uur in beslag. De Belgische treft in de tweede ronde het Chinese achtste reekshoofd Yafan Wang (WTA 58), die de Amerikaanse Danielle Lao (WTA 184) in 6-4 en 7-6 (7/2) versloeg.

Minnen verloor in de eerste ronde in twee sets tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 39): 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 27 minuten. Alexandrova is het tweede reekshoofd.

Ook Alison Van Uytvanck (WTA 62) en Kirsten Flipkens (WTA 106) komen in Seoel nog in actie. Van Uytvanck moet meteen vol aan de bak tegen het Tsjechische derde reekshoofd Karolina Muchova (WTA 45), terwijl Flipkens met Denisa Allertova (WTA 255) ook een speelster uit Tsjechië in de ogen kijkt.