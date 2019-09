Tele-Onthaal: “De eenzaamheid in de samenleving neemt toe”

Een goed gesprek waarin er met oprechte en onbevooroordeelde aandacht naar je geluisterd wordt, waar vind je dat nog? Bij Tele-Onthaal zijn er meer dan 600 vrijwilligers in gespecialiseerd. Anneleen is één van hen. Ze leert ons hoe helend luisteren kan werken. “Soms gebeurt het dat ik een week vakantie neem en dan mis ik het.”

Anneleen werkt al meer dan 15 jaar als vrijwilligster bij Tele-Onthaal. Eén dag per week trekt ze naar Brussel om gedurende vier uur naar mensen met grote en kleine zorgen te luisteren. “Of je met een heel groot of klein probleem zit, maakt niet uit. Het feit dat je ons belt, betekent dat je nood hebt aan een luisterend oor”, vertelt ze. “Bij ons kun je 24 uur op 24 terecht voor een gesprek waarin er zonder vooroordelen en met empathie naar je geluisterd wordt. Kant-en-klare oplossingen kunnen we niet bieden. Wel een gesprek van mens tot mens. Vaak voelt de persoon zich na het gesprek opgelucht en begrepen.”

Bellen of chatten?

De meeste mensen die een beroep doen op Tele-Onthaal bellen omdat ze relatie- of gezondheidsproblemen hebben. Maar ook omdat ze zich eenzaam voelen. “We zien de voorbije jaren dat de eenzaamheid in onze samenleving toeneemt, zowel bij jonge als oudere mensen. Sociale media hebben het makkelijker gemaakt om met elkaar in contact te treden, maar ze hebben de eenzaamheid zeker niet weggenomen. Soms gebeurt het dat iemand ons belt, gewoon omdat die persoon al een paar dagen helemaal alleen is en gewoon eens met iemand wil praten.”

De voorbije jaren bellen mensen niet alleen, ze chatten ook. “Elk gesprek met Tele-Onthaal is anoniem. Praten met iemand die je niet kent, kan helpen om je hart te luchten. Bij een chatsessie gaat die anonimiteit nog een stukje verder. Precies dat kan drempelverlagend werken en mensen uitnodigen om hun verhaal ongeremd te vertellen.”

Lees verder...

>

>

>