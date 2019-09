Verdwijningszaak Théo Hayez in handen van justitie

De lokale politie van het Australische Byron Bay heeft de zaak rond de verdwijning van de Belg Théo Hayez overgedragen aan justitie. Dat nieuws heeft de politie van New South Wales aan Belga bevestigd.

Sinds Théo Hayez op 31 mei een laatste keer gezien werd in Cheeky Monkey, een bar in Byron Bay, hebben de politie en de familie van de 18-jarige backpacker alles gedaan om hem te vinden. Er werden duikers, klimmers, Australische en Belgische politie en veel vrijwilligers ingezet. Maar zoektocht na zoektocht leverde niets op, ook het bekijken van camerabeelden leverde nooit een doorbraak op. Het laatste signaal van de gsm van Théo Hayez werd geregistreerd op 1 juni, om 13.42 uur nabij de vuurtoren van Byron Bay, meer dan twaalf uur nadat hij voor het laatst was gezien bij het verlaten van een nachtclub op 31 mei rond 23.30 uur.

De zoektocht naar Hayez werd begin juli officieel gestaakt door de politie, maar de lokale bevolking ging nog een tijdje door met zoeken.

Op het moment van zijn verdwijning was Hayez al acht maanden in Australië. Hij had al meerdere delen van het land gezien en maakte zich stilaan op voor een terugkeer toen hij spoorloos verdween.