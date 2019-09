Ric Ocasek dood aangetroffen in appartement

Ocasek, frontman van de muziekgroep The Cars, werd levenloos gevonden in zijn appartement in Manhattan. Dat berichtten verschillende Amerikaanse media.

De politie van New York ontving naar eigen zeggen een noodoproep. Toen ze ter plaatse kwam kon ze enkel de dood van de 75-jarige zanger vaststellen. Een wetsgeneesheer moet de doodsoorzaak bepalen, maar volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het om kwaad opzet zou gaan.

The Cars hadden een reeks hits in de late jaren 1970 en 1980, waaronder Just What I Needed, Shake It Up en Drive. De band werd vorig jaar opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

Eveneens vorig jaar kwam er na 28 jaar een einde aan het huwelijk tussen Ocasek en model Paulina Porizkova.