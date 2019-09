Verenigde Staten klaar voor vergelding droneaanval op Saudische olie-installaties

Donald Trump is naar eigen zeggen klaar om de daders van de droneaanval op Saudische olie-installaties van antwoord te dienen. Een grote Amerikaanse militaire actie lijkt echter onwaarschijnlijk.

De Amerikaanse president Donald Trump laat weten dat de Verenigde Staten de aanval op de Saudische olie-infrastructuur willen vergelden. Washington wijst met een beschuldigende vinger richting Iran, al wil Trump dat niet met zoveel woorden gezegd hebben. ‘Er zijn redenen om aan te nemen dat we de dader van de aanslag kennen’, liet de Amerikaanse president zondag op Twitter weten. Hij voegde eraan toe dat de Verenigde Staten ‘klaar zijn om wraak te nemen op basis van verificaties (over de actie en de daders)’. Washington zou nu wachten op Saudi-Arabië om te vernemen ‘wie volgens hen de schuldige van de aanslag is en op welke manier er moet worden opgetreden’.

Verschillende Amerikaanse regeringsfunctionarissen lieten zondag optekenen dat ze over substantieel bewijs beschikken dat Iran achter de aanval zit, en niet de door Iran gesteunde Jemenitische Houthi-rebellen. Nochtans hadden die de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Evenwichtsoefening

De aanslag plaatst de Trump-administratie voor een uitdaging: een evenwicht vinden tussen een sterk antwoord op wat ze als een duidelijke daad van Iraanse agressie omschrijft en de bezorgdheid om halsoverkop in een potentieel escalerend conflict te belanden. Analisten waarschuwen tegelijk dat niets doen aan Iran of door het land gesteunde milities de boodschap kan geven dat zij straffeloos hun vijanden kunnen treffen.

Volgens Aaron David Miller van het Carnegie Endowment Center for International Peace bestaat er geen pasklare reactie. ‘De vraag wordt hoe de VS navigeren tussen het niet dulden van dit precedent, het vermijden van een bestraffing die leidt tot escalatie en een bestraffing om toekomstige aanvallen te vermijden.’

Een grote Amerikaanse militaire reactie lijkt echter onwaarschijnlijk. Experts twijfelen immers of Trump bereid is om tegen Iran geweld te gebruiken. Een ander argument tegen een grote militaire tussenkomst is het risico op escalerend geweld in het Midden-Oosten in de aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. In juni nog zei Trump dat hij een militaire aanval op Iran overwoog voor het neerschieten van een Amerikaanse drone. Maar die actie werd op het laatste moment afgeblazen.

Ontmoeting met president Rouhani

Analisten geloven trouwens dat de aanvallen van het voorbije weekend de Amerikaanse president niet zullen beletten de Iraanse president Hassan Rouhani te ontmoeten in een poging een nieuw nucleair akkoord te sluiten. In een recent tweet sloot Trump uit dat er een ontmoeting met Iraanse leiders zou komen. Maar daarmee zou hij zichzelf tegenspreken. De voorbije weken werden er immers meermaals verklaringen afgelegd over een mogelijk treffen. Zo'n ontmoeting zou er al snel kunnen komen, wanneer beide presidenten volgende week afzakken naar de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.