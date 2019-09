Hoogste stijging ooit van olieprijs na droneaanval op Saudische installaties

Bij de opening van de Aziatische markten vannacht schoten de olieprijzen de hoogte in. Een mededeling van de Verenigde Staten ter garantie van de olie-bevoorrading, kon de gemoederen niet bedaren.

De olieprijzen op de termijnmarkten schoten omhoog na de droneaanval het voorbije weekend op het hart van de Saudische olie-industrie. Het incident dwong Saudi-Arabië zijn productie tijdelijk te halveren.

De aanval zaterdagochtend viseerde twee installaties van staatsoliereus Saudi Aramco in de oostelijke provincie Bugya. De installaties bevinden zich op de olievelden van Abqaiq en Khurais. Op het veld van Abqaiq, in het noordoosten van Saoedi-Arabië, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het olieveld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste van het land.

Stijging van 19 procent

Aramco deelde mee dat het tegen maandag een derde van zijn output zou trachten te herstellen. De Amerikaanse president Donald Trump liet zondagavond weten dat de Amerikaanse oliereserves konden worden vrijgegeven als dat nodig was om de bevoorrading te verzekeren.

Maar die mededelingen konden de gemoederen niet bedaren. Bij de opening van de Aziatische markten schoot de olieprijs de hoogte in. De prijs voor Europese Brent-olie steeg met maar liefst 19 procent of 11 dollar, tot 71,95 dollar per vat. Volgens het persagentschap Bloomberg gaat het om de sterkste prijsstijging sinds het begin van de termijnhandel in 1988.

De droneaanval was de grootste aanslag op de Saudische olie-infrastructuur sinds de start van het conflict in Jemen. Jemenitische Houthi-rebellen, die banden hebben met Iran, eisten de aanval op.